Barcelona y Xavi ya no cuentan con Piqué

Gerard Piqué no la está pasando bien después de que se diera a conocer que su relación de 12 años con Shakira llegó a su fin, por una supuesta infidelidad de él. Ahora el Barcelona ni Xavi Hernández cuentan con él para la próxima campaña.

De acuerdo con información del diario Sport y AS, Xavi se comunicó con Piqué y le comentó que no cuenta con él, aun que Mundo Deportivo señala que ya no lo considera para ser titular.

Sin embargo, el zaguero estaría dispuesto a comer banca para demostrar que todavía puede ayudar al club de sus amores y que también se puede ganar la titularidad.

Otro problema que enfrenta Piqué, además de su baja de juego y las constante lesiones que sufre, es que su sueldo sigue siendo muy alto — pese a que ya se lo rebajó la temporada pasada— y el Barça necesita disminuir la masa salarial.

El futuro de Gerard Piqué es incierto y se suma a la situación personal que está atravesando, al separarse de la cantante colombiana Shakira, con la que tiene dos hijos.