Dani Alves no renovará con el Barcelona

Barcelona comunica a Dani Alves que no continuara Dani Alves se marchó del FCB. Foto: @Mancuer91 twitter

De manera emotiva fue la despedida de Dani Alves del FC Barcelona en sus redes sociales al ser informado que no será renovado por el cuadro culé poniéndole fin a una historia de amor y éxitos entre el brasileño y el cuadro español.

El contrato del jugador histórico terminaba este próximo 30 de junio y la intención era renovar al menos hasta la Copa del Mundo de Catar, para llegar en buena forma con la “Verdeamarela”, sin embargo, el club decidió cortar el vinculó ante los rumores que colocan a César Azpilicueta en el Barca.

[ El mejor regalo para este día del padre está en Sanborns ]

“Ahora si llego la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa, pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos y así fue”

El astro brasileño agradeció a todo el personal que sin los reflectores hicieron que su estadía en el Barcelona fuera exitosa.

“Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos; GRACIAS.”

“Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy, ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria”

“Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón.”

Dani Alves se marchó del Barcelona con una cifra escandalosa de 23 títulos oficiales 2 tripletes y 1 sextete, el cual lo hace el jugador más exitoso de la historia del cuadro blaugrana.