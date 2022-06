Abraham Ancer no disputará el Abierto de Estados Unidos

Malas noticias para el golf mexicano, después de que Abraham Ancer se bajó de último minuto del Abierto de Estados Unidos, el cual se realizará este día.

A través de un comunicado, el US Open anunció que el golfista mexicano erá reemplazado por el estadounidense Patton Kizzire y que disputará su tercer Abierto de Estados Unidos.

“La FMG lamenta el mal momento por el que está pasando Abraham Ancer. Te deseamos una pronta recuperación y sabemos que vas a regresar más fuerte que nunca ¡Ánimo Ancer, estamos contigo!”, publicó la Federación Mexicana de Golf.

La FMG lamenta el mal momento por el que esta pasando @Abraham_Ancer. Te deseamos una pronta recuperación y sabemos que vas a regresar más fuerte que nunca💪🏼



¡Ánimo Ancer, estamos contigo! #TodosSomosFederación pic.twitter.com/ooIZIuZC1I — FED. MEX DE GOLF (@fedmexgolf) June 16, 2022

¿Cuál fue la razón?

A través de redes sociales, Abraham Ancer publicó una fotografía en una cama de hospital, en donde lamentó su salida del evento, aunque no dio más detalles.

ancer

Ancer, quien no pasó el corte en el US Open del año anterior, estaba programado para jugar este jueves desde el hoyo 10 en The Country Club junto al estadounidense SAM Burns y el belga Thomas Pieters.

Esta es la segunda ocasión en que Abraham Ancer en el 2022, tras abandonar el pasado marzo el Abierto de Texas por problemas de espalda.

Publimetro te recomienda