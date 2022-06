Premier League anuncia su calendario para la temporada 2022-2023

Con un calendario dividido en dos partes debido a la Copa del Mundo de Catar 2022, la Premier League dio a conocer el calendario para la temporada 2022-2023.

A través de redes sociales, la página oficial dio a conocer el calendario, el cual comenzará el viernes 5 de agosto con el duelo entre el Crystal Palace y el Arsenal.

Entre los duelos atractivos de esa primera jornada se encuentra la visita del Wolverhampton, de Raúl Jiménez, frente al Leeds United. Mientras que el campeón Manchester City, se verá ante el West Ham.

La primera mitad de la temporada terminará el sábado 12 de noviembre, nueve días antes del comienzo de la Copa del Mundo de Catar 2022 y se reiniciará la actividad el 26 de diciembre, con el Boxing Day.

Cabe mencionar que se disputarán juegos el 26 de diciembre del 2022, y el 2 de enero del 2023, como parte de la tradición en la Premier League.

Manchester City v Aston Villa - Premier League Manchester City es el campeón defensor (Stu Forster/Getty Images)

Mientras que la última fecha de la temporada será el domingo 28 de mayo del 2023, en donde descanta los duelos entre el Arsenal vs Wolves, Manchester United vs Fulham y Southampton vs Liverpool.

Aquí te dejamos algunos duelos a seguir en la primera mitad de la temporada, previo al Mundial de Catar 2022.

8 de agosto

Man Utd-Brighton

West Ham -Man City

13 de agosto (Jornada 2)

Chelsea-Tottenham

20 de agosto

Manchester Utd-Liverpool

3 de septiembre (Jornada 6)

Manchester Utd-Arsenal

10 de septiembre (Jornada 7)

Man City-Tottenham

17 de septiembre (Jornada 8)

Chelsea-Liverpool

1 de octubre (Jornada 9)

Arsenal-Tottenham

Man City-Man Utd

8 octubre (Jornada 10)

Arsenal-Liverpool

15 de octubre

Liverpool-Man City

18 y 19 de octubre (Jornada 11)

Arsenal-Man City

Man Utd-Tottenham

22 de octubre (Jornada 12)

Chelsea-Man Utd

5 de noviembre (Jornada 14)

Chelsea-Arsenal

Tottenham-Liverpool

Publimetro te recomienda