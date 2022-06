Triplemanía 30 es el reto más importante de mi carrera: Sexy Star

Este fin de semana, siete de las luchadoras más importantes en México pondrán en juego su máscara en Triplemanía 30, misma que se realizará en Tijuana.

Ante esta importante lucha, Sexy Star platicó con Publisport en donde habló del reto que afrontará en el Estadio Caliente y sus objetivos en esta velada histórica.

¿Cómo te sientes de que esté sábado estará en juego tu máscara?

Es el reto más duro en lo que va de mi carrera. Estoy muy emocionada, aunque con sentimientos encontrados ya que va a ser una lucha impresionante, con siete luchadoras en una jaula, las siete estamos en nuestro mejor momento y vamos a dar todo.

¿Cuál es tu impresión sobre la importancia de la lucha femenil en esta Triplemania?

Le están dando un lugar muy importante a la mujer en esta Triplemania, en lo personal, me siento muy orgullosa de poder estar en esta jaula y les digo que saldré con la victoria y por qué no, con una máscara en mi vitrina.

¿Cómo te sientes de exponer tu máscara por primera vez en Triple A?

Debo menciona que apenas llevo un año como Sexy Star, pero te aseguro que daré todo. Este personaje ha hecho un cambio muy importante en mi carrera y en mi vida personal, me ha ayudado mucho. Y voy a demostrar de lo que Sexy Star está hecha.

¿Cómo ha sido la aceptación del público a este personaje?

El público me ha aceptado de maravilla, aunque no ha sido suerte ya que me he esforzado bastante y en estos dos años de pandemia me dedique a mí y a adoptar por completo este personaje.

¿Cómo fue la preparación para esta lucha?

He estado luchando con varias compañeras, aprendiendo de cada una, de su experiencia, y observando a cada una de las rivales, estudiarla y que no me tomen con alguna sorpresa.

En caso de quedar en la gran final y poner tu máscara en juego ¿A quién te gustaría enfrentar?

Si, me gustaría una de las Toxicas, en especial a Lady Maravilla.

