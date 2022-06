Tyson Fury busca enfrentar a Mike Tyson o a ‘The Rock’

Siempre polémico, Tyson Fury sorprendió al mundo del pugilismo, al dar a conocer a los rivales con quienes le gustaría enfrentarse e incluyó a dos grandes representantes en los cuadriláteros.

En una entrevista con Good Morning Britain, ‘The Gypsy King’ aseguró que se perfila para una pelea con viejas glorias como Mike Tyson y Dwayne Johnson ‘The Rock’.

“Esto no es boxeo profesional (refiriéndose a los combates de exhibición), es puro entretenimiento, eso es todo, ni más ni menos. La diferencia es que, en las exhibiciones, no estás ahí para ganar o perder, estás ahí para dar espectáculo para los fans. Puedes pelear contras viejas glorias, famosos, o contra quien quieras. Quiero pelear contra Mike Tyson, Lennox Lewis, Frank Bruno o Dwayne Johnson, The Rock”.

Tyson (Nick Potts/AP)

Cabe recordar que Tyson Fury ya tuvo una experiencia fuera del pugilismo, cuando tuvo una lucha en la WWE, en un evento en Arabia Saudita, en 2019, donde venció a Braun Strowman.

Fury, actual campeón mundial de peso completo del CMB, ha afirmado en más de una ocasión que ya se encuentra retirado, aunque aún no abandonará el título mundial, ya que puede portarlo por los siguientes 12 meses sin tener que exponerlo.

El pugilista inglés cuenta con un récord de 32-0-1, 23 KOs, contando su último triunfo ante Dillian Whyte en Wembley.

Publimetro te recomienda