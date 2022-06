¿Dónde y a qué hora ver Triplemanía 30?

La Triple A está lista para una segunda noche de Triplemanía 30, en donde Tijuana se volverá la sede de esta magna fiesta.

El Estadio Caliente recibe a la tres veces estelar con un cartel de lujo y una gran sorpresa en la lucha estelar.

Y es que no solo se definirán a los dos finalistas de la Ruleta de la Muerte, también, ante la salida de Jeff Hardy, habrá un luchador sorpresa.

Por si fuera poco, además conoceremos la identidad de una de las siete gladiadoras, que pondrán en juego sus máscaras en una lucha en jaula.

Una función imperdible, por lo que te dejamos todos los detalles

Día: Sábado 18 de junio

Hora: 21:00 horas | 23:00 horas

Canales de transmisión: Fite TV | Canal Space

Esta es la cartelera completa

Dragon Lee y Dralístico vs Matt Hardy y luchador por anunciar

Psycho Clown vs Villano IV

Máscara vs Máscara Femenil

Blue Demon Jr vs Pentagón Jr

Hijo del Vikingo vs Fénix vs Laredo Kid vs Bandido vs Taurus

Copa Triplemanía 30 Capítulo 2

Ruleta de la muerte femenil: Lady Shani, La Hiedra, Chik Tormenta, Reina Dorada, Sexy Star, Flammer y Maravilla