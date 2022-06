Mexicano Abraham Ancer renuncia al PGA Tour

Continúa la fuga de talento del PGA Tour, y ahora fue el mexicano Abraham Ancer quien anunció s llegada al LIV Golf International Series, torneo auspiciado por Arabia Saudita.

En un comunicado en redes sociales, el golfista mexicano aseguró que esta decisión va enfocada en afrontar nuevas oportunidades.

“Es tras una profunda consideración que he decidido unirme a la LIV Golf Series. No es una decisión tomada a la ligera, estoy muy agradecido con el PGA Tour por las oportunidades que me han brindado en mi carrera hasta ahora. Estoy deseoso de afrontar nuevas oportunidades en el golf”.

“Como un emprendedor apasionado, estoy emocionado con mis nuevos objetivos fuera del deporte del golf. Además, esta nueva oportunidad en LIV Golf me permitirá disponer de más tiempo para ayudar a que crezca y se desarrolle en México. Como un niño que creció en Reynosa, nunca imaginé estar en la posición actual y estoy ansioso por el futuro”, se lee en el boletín.

Abraham Ancer, número 20 del ranking mundial, ganó en un playoff su primer torneo de la Gira de la PGA — el FedEx St. Jude Invitational del World Golf Championship, en 2021. También cuenta con el título del Abierto de Australia de 2018.

Otro de los jugadores que apuntan a unirse a la LIV Golf a pesar de estar en contra en un inicio es el estadounidense Brooks Koepka.

El próximo torneo de la LIV Golf arranca el 30 de junio en Portland, Oregon. Este torneo es financiado por un fondo económico en Arabia Saudita.

Este fondo suministra cientos de millones de dólares para remunerar a los golfistas por su participación en el torneo y para premiarlos.

Los montos han seducido a varios jugadores para que dejen las giras establecidas, incluso poniendo en riesgo su participación en majors y la Copa Ryder.

