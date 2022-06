Nadadora se desmaya durante su participación en el Mundial de Natación

Un momento dramático se vivió en el Mundial de Natación de Budapest, cuando la estadounidense Anita Álvarez casi se ahoga mientras realizaba su rutina de natación artística.

La nadadora, de origen mexicano, competía en la final del solo libre cuando perdió el conocimiento y se fue hasta el fondo de la alberca, por lo que su entrenador, la española Andrea Fuentes, se lanzó al agua para sacarla y evitar que se ahogara.

Las imágenes resultan dramáticas y en ellas se aprecia como Fuentes tuvo que sacar a Álvarez desde el fondo de la piscina y después llegó otra persona a auxiliarla, para por fin sacarla en una camilla y llevarla al hospital.

Pese al incidente Anita finalizó séptima. El oro fue para la japonesa Yukiko Inui, la plata para Marta se la quedó la ucraniana Marta Fiedina y la griega Evangelina Platanioti completó el podio.

La selección estadounidense informó que no es la primera vez que le sucede algo así a Anita Álvarez. El año pasado también se desmayó en las pruebas clasificatorias. También señaló que se encuentra fuera de peligro pero que será evaluada para saber las causas del desvanecimiento.

Por otro lado, Andrea Fuentes señaló al diario Marca que se llevaron un buen susto, pero que esperan que esté para la final de equipo. “Anita está mucho mejor, ya está a tope. Ha sido un buen sustito, la verdad. Me he tirado al agua otra vez porque veía que nadie, ningún socorrista, se tiraba. Me he asustado un poco porque no respiraba, pero ahora está muy bien. Tiene que descansar. Mañana descansará todo el día y estará muy bien para la final de equipo”.