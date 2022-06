Selección mexicana sale del Top Ten en el ranking de la FIFA

⚽️ Latest FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!



🇧🇷 Brazil stay top 💪

🇰🇿 Kazakhstan the big climbers 🧗

🇫🇷 France fall out of the top three 📉

🇦🇷 Argentina onto the podium 🏅



👉https://t.co/a21y1LVBnL pic.twitter.com/OkJ6mWnsFm