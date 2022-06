Tenistas Diego Schwartzman y Pedro Martínez sufren robo mientras disputan torneo

Diego Schwartzman, tenista argentino (Charlie Crowhurst/Getty Images for LTA)

Los tenistas Diego Schwartzman y Pedro Martínez sufrieron un robo en su hotel mientras disputaban el Abierto de Eastbourne, en Inglaterra.

De acuerdo a información de The Sun, ambos jugadores perdieron objetos de valor, incluyendo relojes.

“Me robaron el reloj y a Schwartzman algunos objetos de valor. Pasé una mala noche, esa es la verdad. No dormí apenas. Ha sido difícil jugar, pero me he intentado concentrar en jugar”, aseguró Pedro Martínez.

La policía de Sussex confirmó los incidentes en un comunicado que decía: “Podemos confirmar que recibimos informes de dos robos separados en el Hydro Hotel en Mount Road, Eastbourne, el lunes 20 de junio.

“Se robaron varios artículos de alto valor, incluidos relojes y bolsos, junto con dinero en efectivo y algunos artículos personales.

“Los incidentes están siendo investigados y no tenemos más información en este momento”.

Martínez aseguró que ese reloj tenía un gran valor sentimental, después de comprárselo el año pasado.

“Tenía un valor sentimental. No creo que lo encuentren porque no había cámaras en los pasillos”, dijo.

Pedro Pedro Martínez (Ryan Pierse/Getty Images)

Tanto Martínez como Schwartzman jugaron el miércoles contra los británicos Ryan Peniston y Jack Draper, respectivamente.

