“Traer jugadores de renombre no es suficiente para la afición”: Miguel Layún

América cierra este sábado su pretemporada con duelo de preparación ante Atlético de Morelia y el objetivo lo tienen más que claro: ser campeones.

En el marco de la presentación de Free Fire como su nuevo patrocinador, Miguel Layún lanzó un contundente mensaje sobre los refuerzos de las Águilas.

“Traer jugadores de renombre no es suficiente para tener tranquila a la afición. En este equipo tenemos compromiso y presión todos los días”, declaró el mexicano sobre la llegada de Jürgen Damm, Néstor Araujo y Jonathan Rodríguez.

“No hay satisfacción a medias, se gana el título o nada. Es importante tener buena relación con la afición porque juegan papel importante. Ellos pesan”, agregó el defensor.

Layún Miguel Layún, defensor del América (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Sebastián Cáceres ve al América fuerte para el torneo

El defensor del América, Sebastián Cáceres, habló sobre los rumores que lo colocan en el Getafe de España.

“Estoy enfocado con América. No hay nada concreto, nadie me ha dicho nada, la verdad yo me enteré por Twitter y nada de eso. Hasta que no sea algo concreto yo voy a estar en enfocado en América... Es la verdad, me mandó una captura mi hermana”, declaró el futbolista uruguayo.

En el Nido saben que el torneo pasado estuvieron cerca de alcanzar el objetivo y encararán este torneo con sed de revancha.

“Al América siempre se le ha respetado. Somos el. Club más grande de México y ese respeto se lo ganó solo. Tenemos un gran plantel, lo venimos haciendo de la mejor manera, el torneo pasado no se consagró con el título, pero demostramos que estamos para el título y somos un equipo unido”, aseveró el zaguero.

Saben perfectamente en lo que deben trabajar para mejorar el funcionamiento de cara al Apertura 2022.

“Podemos para más. Ahora hay que hacer hincapié en salir campeones que es lo que nos ha faltado. Nos falta jerarquía para manejar los tiempos de los partidos. Trabajando eso se acercará al título”, concluyó.

