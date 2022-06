Martinoli: “Esteban Arce debe de estar frustrado”

La dupla Christian Martinoli y Luis García es la más popular en la narración deportiva de México; sin embargo, hace unos días Esteban Arce señaló que él, junto al Burro Van Rankin, crearon el estilo con el que se manejan los comentaristas de Azteca Deportes.

Ante las declaraciones de Arce, Martinoli Curi fue cuestionado sobre lo que pensaba del ex conductor de ‘El Calabozo’ y señaló que seguro “esta frustrado” por el éxito que ahora ellos tienen.

“¿Quién dijo eso? ¿Esteban Arce? No lo conozco, no le voy a dar publicidad a nombre de nosotros. Él ya tuvo su historia, sus formas. Antes nos saludaba muy bien, cuando nos hicimos más famosos que él ya no tanto, pero así pasa, debe de estar frustrado”, dijo en un video de TikTok de Flavio Machuca.

La declaración de Esteban Arce la hizo en una plática con Toño de Valdés, donde dijo que el estilo de Christian Martinoli y Luis García “es herencia del Burro y mía”, además de que apuntó que ellos “eran más agresivos” que los comentaristas de Azteca deportes .

