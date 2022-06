Tigres perdona a Luis Quiñones y será considerado para iniciar el torneo

Después de ser mandado a entrenar a la sub-20 y de ser sancionado económicamente por negarse a jugar el partido amistoso contra el Santos Laguna; Luis Quiñones recibió la autorización de regresar a entrenar con el primer equipo de los Tigres.

El colombiano este martes acudió a las instalaciones de la Cueva en Zuazua para integrarse a los entrenamientos con el equipo juvenil, y ya fue notificado que a partir del día de mañana podrá de nuevo integrarse al grupo que se prepara para debutar este sábado en el inicio del Apertura 2022.

El colombiano Luis Quiñones salió de la Cueva de Zuazua sin dar declaraciones…👇🏻@nmasmonterrey @pasionfutbolera pic.twitter.com/LELHCVoWaa — 🗣 René (@ReneFdz) June 28, 2022

Luis solicitó un aumentó de sueldo sustancial para estar a la par de los que mejor ganan en el equipo, aunque no tiene algo de malo solicitar mejores prestaciones, la forma en la que lo hizo no gustó nada a los de pantalón largo, ya que se negó a jugar si no recibía el aumento. Además, el jugador tenía menos de un año de haber recibido un incremento salarial.

[ 5 razones para estar conectado en todo momento ]

Quiñones después de ser sancionado pidió perdón a la directiva felina, cuerpo técnico y jugadores y se comprometió a estar concentrado en cumplir con los objetivos que el club le solicita.

El cafetalero es una de las piezas clave de Miguel Herrera, siendo el mejor asistidor del equipo en el año pasado, aunque por sus acciones la versión es que no sea titular en el inicio del torneo.