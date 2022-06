Justin Hollins de Rams espera que su equipo repita como campeón la próxima temporada

El linebacker de los Rams de Los Ángeles Justin Hollins estuvo de visita junto con su equipo en la Ciudad de México, y ahí confesó que le gustaría volver a ganar el Super Bowl como lo hicieron en febrero pasado.

“Eso espero, es lo que queremos, es la idea”, afirmó el jugador de 26 años.

Dijo que con la llegada de jugadores como Bobby Wagner, el equipo se hizo más fuerte para poder aspirar a ello.

“Creo que tendremos una defensiva muy fuerte. Bobby tiene mucha experiencia y sin duda habrá gran competencia en el equipo”.

Por otra parte, se mostró contento de haber visitado la Ciudad de México donde hay una gran base de aficionados a la NFL y a su equipo los Carneros.

“He estado rodeado de la cultura mexicana toda mi vida siendo de Arlington, Texas. He viajado a Texas, San Antonio, Austin, Houston y me me encanta verlos. No he estado tan involucrado en esa cultura pero siempre me he dado cuenta de los grande que es y sé que está en todas partes”, finalizó.

