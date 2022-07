Presidente del Barça acepta que se reunió con el agente de Cristiano Ronaldo

El nombre de Cristiano Ronaldo cada vez suena con mayor intensidad para llegar con el Barcelona, equipo que por años fue su máximo rival en la Liga de España, durante su exitoso y legendario paso con el Real Madrid; sin embargo, años después podría defender los colores blaugranas.

Mucho se ha dicho al respecto, incluso que el atacante portugués estaría dispuesto a bajarse el sueldo para fichar con el cuadro culé, pues el objetivo del delantero de 37 años de edad es jugar la próxima edición de la Champions League, oportunidad que no tendrá con el Manchester United.

Ante todas las especulaciones que se han hecho al respecto, este miércoles, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó que se reunió con Jorge Mendes, quien es el agente del delantero portugués, aunque el mandatario culé no dio mayores detalles.

“Tuve una cena con él (Jorge Mendes). Hablamos de la situación del mercado, no voy a decir si me ofreció o no a un jugador, siempre es interesante hablar con él, es un gran agente” — Joan Laporta

“No me hagan hablar de jugadores, porque no lo haré, no aporta nada a los intereses del Barça. Tenemos que respetar a los jugadores que tienen contrato con otros equipos”, añadió el presidente del Barcelona.

Cristiano Ronaldo El atacante portugués cambiaría de equipo para la próxima temporada (Getty Images)

La salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United es inminente; sin embargo, también hay que señalar que el cuadro culé no es el único equipo interesado en el portugués, pues también suena para reforzar al Bayern Múnich o Chelsea.

