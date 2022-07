Jugadora de voleibol asegura ganar 50 veces más en OnlyFans que en su deporte

Key Alves se ha convertido en tendencia durante las últimas horas, luego de confesar que en plataformas digitales como OnlyFans, gana 50 veces más de lo que percibe como voleibolista profesional.

“Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol y más en OnlyFans, porque el precio mensual de 16 euros es fijo”, dijo la deportista de 22 años de edad a Globoesporte.

“Voy a hacer mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero una atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. El negocio es otro, como modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, añadió.

Key Alves declaró que llegó a ganar 500 mil dólares en pura plataforma digital, aunque también aclaró que su contenido es “light”. “Las fotografías que publico en mi página de OnlyFans están totalmente destinadas a sesiones light y profesionales, nada de desnudos, cualquiera que busque esto en mi perfil, no lo encontrará”.

Key Alves es una jugadora brasileña de apenas 22 años de edad, y actualmente milita con el Osasco Voleibol Clube. En redes sociales no solo es reconocida por su carrera como deportista, sino como modelo e influencer, por lo que en Instagram tiene 2.3 millones de seguidores.

Lo más leído en Publimetro: Pumas enfrentará el Trofeo Joan Gamper ante el Barcelona

“Las cosas fuera de la cancha empezaron a crecer mucho para mí. Entonces comencé a prestar un poco más de atención a una carrera paralela. Me considero deportista y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en internet”, concluyó.

Key Alves tiene una hermana gemela, Keyt Alves, quien también se desarrolla como voleibolista y en Instagram cuenta con 1 millón de seguidores.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: