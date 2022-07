Cruz Azul y Toluca pujaron por Luis Suárez, revela el uruguayo

Luis Suárez, ex delantero del Atlético de Madrid (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

La Liga MX ha empezado a buscar a estrellas de talla mundial ahora fue Luis Suárez, quien reveló que tanto Cruz Azul, como Toluca, buscaron sus servicios.

En entrevista con Radio Sport 890 de Uruguay, el ex delantero del Atlético de Madrid señaló que, a pesar de las ofertas, México no es una opción real.

“Igual en México han surgido posibilidades, la opción que hubo fue del Toluca, pero con el tema de la altura y todo eso con la edad que uno tiene es consciente de eso y es complicado. Me dijeron que Cruz Azul estaba Diego Aguirre”, señaló.

Cabe recordar que Luis Suárez tiene una buena relación con el entrenador de la Máquina, Diego Aguirre, por lo que se barajeó la opción.

Por otra parte, en el diario Ovación relató la razón por la que no firmó con River Plate, de la Liga de Argentina.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa Sudamericana. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, dijo.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteas. Te ilusiona que te quieran tanto”, indicó.

Luis Suárez, quien terminó su relación con el Atlético de Madrid, aún no ha firmado con algún equipo. Aunque una de sus opciones es mantenerse en buen nivel de cara a la Copa del Mundo de Catar 2022.

