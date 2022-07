Tania Morales: “Como aficionado es fácil cortar la cabeza de Mónica Vergara”

La Selección mexicana fracasó en el Premundial Femenil de la Concacaf, luego de caer ante Jamaica y Haití, resultados que dejó al combinado azteca -prácticamente- eliminado, sin posibilidad de aspirar a la Copa del Mundo de Australia/Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ante ello, Mónica Vergara, directora técnica del Tri Femenil, fue duramente criticada por la afición y especialistas, pues consideran que tenía en sus manos la oportunidad de trascender; sin embargo, no fue así y firmó un resultado catastrófico para el balompié nacional.

Pero no todos los comentarios fueron en contra, Tania Morales, experimentada jugadora de la Liga MX Femenil y actual elemento de Atlas Femenil, habló al respecto, respaldando el proceso de Mónica Vergara al frente de la Selección mexicana.

“No había mejor contendiente al banquillo de la Selección que Mónica Vergara, es de la generación que picó piedra y abrió puertas. Ella fue una de las que tanto luchó por tener una Liga así en nuestro país, pero es un proceso; es difícil ver resultados tan rápido, al final creo que ella ha tenido un desempeño bastante bueno; sin embargo, en las competiciones importantes como estas es donde hay que medirnos y hay que darnos cuenta donde estamos paradas” — dijo la futbolista rojinegra en entrevista con Publisport.

Tania Morales (@AtlasFCFemenil)

“El futbol femenil a nivel mundial sigue creciendo, no somos las únicas que estamos trabajando. Es importante analizar muy fríamente donde estamos paradas, qué es lo que nos está fallando. Como aficionados es muy fácil cortar la cabeza de Mónica Vergara, pero con todo el respeto para el aficionado, muchas de las veces no se alcanzan a dar cuenta de lo que hay detrás, y de entender que es un proceso, claro que duele la derrota, pero debemos ser positivos y pacientes. El proceso será de años”, añadió la ex jugadora de Chivas y Cruz Azul.

La Selección mexicana cerrará su participación en la fase de grupos del Premundial Femenil el próximo lunes, en un duro compromiso, cuando se mida ante Estados Unidos.

