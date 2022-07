Kristin Koegël: “El futbol femenil está desarrollándose a pasos gigantescos en México”

Kristin Koegël La jugadora de 22 años reconoció que no sabe mucho del futbol mexicano (Iván Navarro)

De cara al duelo entre el Bayer Leverkusen femenil y el América, la mediocampista alemana Kristin Koegël, aplaudió el apoyo que ha recibido el futbol femenil en México .

En conferencia, la jugadora de 22 años, destacó que cada equipo varonil cuente con un equipo de la rama femenil, el cual permite el desarrollo del deporte.

Me da gusto jugar con futbolistas que juegan a nivel profesional. Que el deporte se está desarrollando a pasos muy grandes en México y me alegra saber que todos los equipos varoniles cuentan con un equipo femenil. Es bueno saber que les brindan las mismas oportunidades para que las mujeres se desarrollen en un alto nivel.

Koegël apuntó al recibimiento que ha tenido por parte de la afición mexicana. “Mi primera impresión de México ha sido muy buena, muy positiva. Hemos tenido un recibimiento muy cálido en México, nos hemos sentido muy bien, la gente es muy amable y nos ayuda en todo lo que puede. He tenido momentos muy lindos”.

Jugadoras del Bayer Leverkusen conviven con jugadoras del Comunicaciones de Guatemala y el Saprissa, ee Costa Rica



📸 @IvanNavarro1006 pic.twitter.com/I3MgExSSjX — Publisport México (@Publisport_MX) July 12, 2022

Es la primera vez que estoy en este lado del continente, pero he escuchado que el América es un equipo muy grande, con mucha historia, que juega a muy alto nivel. Y lo que me alegra mucho es poder jugar con futbolistas que tienen un nivel profesional”, indico.

Aunque también se sinceró sobre la falta de conocimiento sobre el futbol mexicano. “En realidad no tengo alguna referencia del futbol mexicano , pero, ya estando acá, y viendo que veníamos, me he informado sobre Club América y mi referencia es este club”, apuntó.

[ Walmart Week, ¡7 días para ahorrar! ]

[ Rabbit®, la startup que está revolucionando el abasto presencial de las tiendas lanza su App Rabbit® ]

La alemana habló, además, de su impresión al disputar este encuentro amistoso en el Estadio Azteca. “Es una buena sensación, estamos impresionadas de que vamos a jugar en un recinto como el Estadio Azteca. Un estadio con tanta historia e impresionante. Además , es un hecho especial que sea en un recinto en donde Rudi Völler también jugó, con tantos aficionados”.

Por último, la mediocampista apuntó a la adaptación a la altura de la Ciudad de Mexico. “Durante el viaje y al llegar no sentimos ningún malestar, no creo que nadie se sintió malo

Aunque, hoy día, se sintió cuando empezamos a correr, por lo que hicimos un entrenamiento no tan fuerte, pero es algo a lo que nos podemos adaptar”, finalizó.

Bayer Leverkusen se alista para su duelo de pretemporada ante América femenil, previo al inicio de la Bundesliga.