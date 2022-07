Orbelín Pineda se va del Celta

El mediocampista no jugó ni una temporada con el Celta (Twitter)

El futbolista mexicano Orbelín Pineda saldrá del Celta de Vigo y a falta de confirmación oficial su nuevo destino será el AEK de Atenas de Grecia, donde se reencontrará con Matías Almeyda, quien ya lo dirigió en Chivas.

Carlos Mouriño, presidente del club español, señaló que el volante se irá a préstamo, ya que esperan que vuelva en un futuro a la institución.

“Se va a air cedido sin ninguna opción y sin ningún beneficio para nosotros, por que la idea es repescarlo”, dijo Mouriño este martes en comparecencia ante los medios de comunicación.

El dirigente comentó que el acuerdo todavía no está cerrado y que Orbelín Pineda también debe aceptar, además de que se negó a dar el nombre del club; sin embargo, declaró que el mexicano llegaría con un entrenador que ya conoce, por lo que todo indica que es con Almeyda en el AEK Atenas.

El ex jugador del Cruz Azul no fue incluido en la gira del Celta, por lo que no estará presente en el duelo amistoso que sostendrán este miércoles ante los Pumas, en el Estadio Olímpico Universitario.