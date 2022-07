Dani Alves no cierra la puerta a Pumas

La llegada de Dani Alves a los Pumas sigue en el aire. Este miércoles parecía que el brasileño se alejaba del club después de una publicación de su esposa Joana Sanz, pero este jueves, el lateral salió para defenderla, además de que mantuvo las esperanzas de los aficionados felinos de un posible fichaje.

“No sé que pasará, pero solo dijo que no inventen, así que no jodan y viva México cabrones”, fue el tuit que publicó Alves, mencionando la nota en la que Sanz supuestamente acababa con las ilusiones de los seguidores de Pumas.

No se que pasará pero, Solo dijo que no inventen… así que no jodan e viva México cabrones 😂 https://t.co/ULc9t32vmy — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 14, 2022

La modelo reaccionó ayer a una publicación de Instagram en la que una persona celebraba la llegada del jugador al equipo mexicano. Joana le respondió “no inventen” y un emoji de risas.

Esto parecía matar toda esperanza de que Alves llegaría con los felinos, por eso reaccionó este día y solo fue para defender a su esposa y señalar que todavía no hay nada concreto.

Joana Sanz se defiende

Por otro lado, la modelo española reaccionó a los que la señalan como la responsable de que si Dani Alves llega o no a los Pumas, como se ha señalado en diversas notas.

“Periodistas que si no tienen noticia, se la inventan. Me gustaría saber por qué siempre se le achacan a las mujeres los éxitos, fracasos o decisiones de los hombres. Yo no opino en decisiones que pueden interferir de manera negativa en el futuro de alguien, porque si se da esa negativa, no quiero que miren para mi lado”, dijo en una publicación de Instagram.

“Otra cosa, ese deseo que me adjudicáis me resulta gracioso, ya que nunca tendría como deseo de destino un país fuera de Europa. Aquí no depende lo que yo desee o me venga mejor. Depende el objetivo que tiene por cumplir mi pareja y que yo apoyo sobre cualquier cosa. Hay que sentirse realizado en la vida y no abandonar una los objetivos por comodidad. Así que respeten con el respeto que todos nos merecemos”, agregó.

Publicación de Joana Sanz (@joanasanz)

Dani Alves ya tiene la oferta de los Pumas pero la sigue evaluando, ya que está buscando lo que más le beneficie de cara al Mundial de Catar 2022, al que aspira participar con la Selección brasileña