Ricardo Osorio: “no hay trabajo de fuerzas básicas en México”

Ricardo Osorio fue un destacado seleccionado nacional y apuntó que México ha dejado de trabajar con sus fuerzas básicas, situación que le ha costado en la Selección absoluta y por ende, repercute en las actuaciones en los Mundiales.

En conferencia del Common Ground, el ex jugador de Rayados de Monterrey, señaló que los equipos mexicanos deben regresar a jugar en Sudamérica, para poder crecer. “Hemos dejado de trabajar las básicas y trabajar a los jóvenes y ahora no tenemos a esos jóvenes que revolucionen el fútbol. Veo muchos equipos que no trabajan. Hay equipos que solo compran jugadores importantes y no los hacen.

Eso afecta mucho a la selección mexicana. Se le culpa mucho a los técnicos , pero para mí, no están haciendo algo en Básicas para poder tener jugadores de buen nivel. Luis Pérez no hizo un mal trabajo, pero algo está pasando”, cuestiona.

El oaxaqueño lamentó las pocas oportunidades que les dan a los jóvenes: “A veces no se le dan oportunidad y hay muchos extranjeros muy buenos, pero hay algunos que no ayudan al desarrollo del fútbol mexicano y nos falta jugar una Copa América y una Copa Libertadores, por el crecimiento que nos da”, dijo.

Osorio aprovechó la oportunidad para expresar su sentir al saberse embajador de la Bundesliga en nuestro país. “Ser embajador de la Bundesliga en mi propio país es magnífico, y espero que pronto sea otra persona, lo que significa que la haya roto en Alemania, que hizo un gran trabajo allá”.

“Hay mucha gente que pone pretextos, pero cuando tienes hambre, puedes trascender. No me importaba si me decían que estaba moreno, chaparro, no me importó por qué tenía hambre de trascender y crecer como persona”, finalizó.

Ricardo Osorio fue mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de conquistar el título de Bundesliga en el 2007.

