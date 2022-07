Tiger Mask recibirá homenaje en la Arena Coliseo

La figura de la lucha libre japonesa Tiger Mask, recibirá un histórico homenaje en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, el próximo 18 de agosto, en la función denominada Honor y Gloria.

Este cartel, organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, New Japan Pro Wrestling, Expo Museo Lucha Libre y Big Lucha, tendrá a grandes figuras de estas empresas, celebrando la trayectoria del mítico luchador nipón enmascarado.

Cristián Cymet, encargado de la Expo Museo, y de esta función, destacó la importancia de este cartel en un lugar icónico como la Arena Coliseo.

“Fue un privilegio hacer la despedida de Liger, en 2019, y ahora es muy importante tener a Tiger Mask en una gran función, regresando a los tradicionales jueves de lucha libre, como las que se vivían en la Arena Revolución”, apuntó.

Además, adelantó que Tiger Mask contará con una estrella de nivel internacional como su pareja para esta función especial.

Entre los gladiadores de NJPW que estarán será Tiger Mask, Robbie Eagles y Rocky Romero

Mientras que del CMLL serán parte Negro Casas, Atlantis, Mephisto, Averno, Blue Panther, Fuerza Guerrera, la Fuerza Poblana y los Depredadores.

Este evento se realizará el próximo jueves 18 de agosto, a las 20:00 horas, en la Arena Coliseo, y los boletos están entre los 100 y los 500 pesos. Se pueden adquirir en Ticketmaster y en las taquillas de la Arena Coliseo y la Arena México.

Desde los 100 y hasta los 500 pesos serán los costos de los boletos para la función Honor y Gloria, en donde estará presente Tiger Mask



Este es el cartel oficial del evento:

Lucha estelar: Cuadrangular de parejas

Averno y Mephisto vs Tiger Mask y Luchador Sorpresa vs Robbie Eagles y Rocky Romero vs Skayde y Aeroboy.

Lucha semifinal

Atlantis y Negro Casas vs Fuerza Guerrera y Blue Panther

Action Jackson vs Lince Dorado

Okumura, Yutani, Shocko y Tirano vs Dulce Gardenia, Carito, Guerrero Maya y Limbo

Magia Blanca, Magnus y Diamond va Éxtasis, Radioactivo y Cometa Maya.

