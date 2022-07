Brandon Moreno advierte: “Seré campeón de nuevo en UFC”

Brandon Moreno será parte de la cartelera principal de UFC 277, pues este sábado se enfrentará en la pelea coestelar ante el neozelandés Kai Kara-France, en busca de ser campeón interino de peso mosca, luego de la lesión que sufrió Deiveson Figueiredo, que le impidió enfrentar al mexicano por tercera ocasión.

En entrevista con PUBLISPORT , el histórico peleador se dijo listo para este combate, donde enfrentará a un rival que ya venció en 2019.

¿Cómo te sientes para esta pelea?

– Me siento muy bien, con mucha energía. Obviamente la semana de la pelea es complicada, porque estás cortando peso, estás en una dieta exageradamente estricta para poder perder peso, pero fuera de ello me he mantenido súper profesional con la alimentación. Me siento excelente y muy positivo.

Hablas de exigencia en alimentación, ¿pero qué tanto es?

– Ahí le va a la gente que sepa contra calorías, estoy comiendo al rededor de mil 300 calorías al día, a eso agrégale que tengo que entrenar para seguir bajando de peso, es complicado pero esto no es siempre, en este punto lo haces porque quieres dar el paso en la báscula.

¿Qué es lo que más extrañas cuando te sometes a dietas estrictas?

– No quiero que la gente piense que nunca como mal, a mi me encanta comer mal, tengo mis pecados programados. Me encanta la comida chatarra, no lo voy a negar, obviamente soy muy profesional y trato de mantenerme siempre en forma, pero cuando tengo la oportunidad me aviento mis tacos, hamburguesas, pizza, sushi, la comida mexicana.

Desafortunadamente Deiveson Figuereido se lesiona, ahora enfrentarás a Kai Kara-France, a quien ya derrotaste en 2019, ¿cómo ves este nuevo panorama para ti?

– Es refrescante, al no tenerte que aventar tres peleas seguidas con el mismo tipo. A Kai Kara-France lo enfrenté en 2019 y el tipo es muy respetuoso, es un verdadero artista marcial, aprecias muchísimo el combate, no va a haber ningún tipo de drama o de hablar mal del otro peleador para este combate, la verdad soy muy malo para hablar mal de los oponentes. Vamos a hacer nuestro trabajo en la pelea.

Te convertiste en el primer mexicano en ser campeón en UFC, ¿qué tanto cambió tu vida después de esto?

– Muchísimo, le pongo un giro completo, mi nombre pasó a estar hasta el cielo, después perdí el campeonato y ese momento fue muy frustrante, un momento muy triste en mi carrera y para mi familia, pero una de las cosas por la cual estoy muy agradecido con la gente, es que no vi una disminución notoria de su apoyo y eso me llena de mucha energía. Después de que pierdo el campeonato, traté de que mi mente no se quedará atrapada en ese momento, te puedo decir que siento que gané la pelea pasada, pero mi mente no se puede quedar ahí, así no se evoluciona, entonces me cambié de página rápidamente y seguí para adelante. Ahora estoy listo, mi mente dejó atrás ese capítulo y este sábado seré campeón de nuevo.

¿Qué esperar de Brandon Moreno este sábado?

– A veces la gente espera escuchar una respuesta espectacular, pero la verdad es que no, lo cierto es que verán lo mismo. Van a ver a un Brandon Moreno muy motivado, con mucha garra, con ganas de terminar el combate, obviamente en este campamento de entrenamiento me enfoqué mucho en desarrollar más mi inteligencia, en ser más paciente a la hora de la pelea, pero la esencia de lo que soy yo se mantendrá ahí.

