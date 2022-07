‘Chaquito’ Giménez tiene todo para triunfar en Países Bajos: ‘Maza’ Rodríguez

Con la noticia de la firma de Santiago Giménez al Feyenoord de la Eredivisie, Francisco ‘Maza’ Rodríguez apuntó a que el delantero mexicano triunfará en los Países Bajos.

Ante los medios, el ex zaguero mexicano señaló que Giménez no tendrá tantas complicaciones ante los defensores neerlandeses.

“Los defensas son fuertes, el juego aéreo lo tienen espectacular y el Chaquito Giménez no le pide nada a eso. Los va a hacer trabajar, los va a complicar y lo veo haciendo bien las cosas. Como mexicano lo tenemos que apoyar, si no, a donde vamos a llegar y hay que mandarle todas las buenas vibras”, apuntó.

Por otra parte, el ‘Maza’ Rodríguez señaló que esta liga terminará de formar a Chaquito Giménez.

“Si, es una liga formativa. A mí me ayudó muchísimo, que hasta me ayudó a dar el salto al Stuttgart. Entonces, no tengo ninguna duda de que terminarán de formar a Chaquito y va a triunfar”.

Además, indicó que Giménez se podrá ganar un lugar en la convocatoria de Gerardo Martino rumbo a Catar 2022.

“Cualquiera puede estar peleando, ahora que estamos escasos de buenos killers, creo que el Tata le puede abrir un espacio y él tiene todas las cualidades para ganárselo.

Por último, Francisco Rodríguez respondió sobre los principales retos que afrontará el ex ariete de la Máquina.

“El principal reto que se enfrenta uno al llegar a una cultura diferente es el idioma, las maneras de vivir ahí, creo que se le puede complicar un poco, pero eso no te pasa más de dos a tres meses”, finalizó.

