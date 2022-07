Karla Martínez: “Nosotras no demeritamos a nadie”

Aunque en los primeros tres partido del torneo de la Confederación Centroamericana y del Caribe (Cocaba 2022) disputado en Chihuahua, Chihuahua, la selección femenil mayor de basquetbol ha ganado con marcadores abultados, las jugadoras aztecas no pierden el piso porque saben que más adelante vendrán compromisos más fuertes donde tendrán que demostrar su verdadero nivel.

“Estos torneos siempre sirven, nosotras no demeritamos a nadie, sabemos que más adelante podemos encontrar a equipos más fuertes. Ahorita somos el favorito del torneo y nos quieren ganar como sea, pero nosotras tenemos más metas.

Queremos ganar la medalla de oro aquí, estamos pensando a futuro y creo que los entrenadores y jugadoras estamos en la misma página. Nos queremos seguir preparando para seguir dando buenos resultados en otros torneos y este en específico nos está sirviendo primero que nada para saber jugar en equipo, conocernos y juntar la experiencia con las nuevas generaciones”, declaró Karla Martínez, una de las seleccionadas.

La zacatecana ya había recibido otros llamados a la selección mayor pero no había podido asistir, ahora que pudo acompañar a sus compañeras de siente contenta porque ve mucho potencial en el grupo.

“Estoy muy contenta, disfrutando la experiencia al máximo. Tenemos mucho potencial como equipo y estamos disfrutando día a día. Me he adaptado muy bien a mis compañeras y coach, ya nos conocíamos de vista, redes sociales, a otras no, pero creo que la conjunción del equipo es buena. La química dentro y fuera de la cancha es muy buena y muy notoria”.

kARLA Martínez La basquetbolista mazatleca Mariana Valenzuela recibió su primer llamado con la selección mayor femenil (FIBA )

Karla está pasando por un buen momento en su vida profesional, pues además de ser integrante de la selección mayor, la próxima temporada emprenderá una aventura europea con el equipo Esgueira de la liga de Portugal.

“Debuté el año anterior en Portugal y dentro de la liga me vieron jugar. Jugué un partido contra el Esgueira y con ellos firme un contrato para la próxima temporada”, finalizó.

