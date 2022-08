¿Irrespetuoso? Chicharito Hernández arroja al piso bandera de México

Javier Chicharito Hernández ha sido criticado últimamente luego de que en un video se observó cómo negó un autógrafo a un niño, lo que provocó que fuera criticado arduamente por los aficionados en las redes sociales.

Pero también existe otro video en el que se ve cómo el futbolista surgido del Guadalajara niega a un aficionado firmar su bandera de México, en el que claramente se ve cómo la observa y posteriormente la tira al suelo.

Este video generó división de opiniones en redes sociales, ya que aplauden que no haya firmado nuestra bandera debido a que se consideraría como una falta de respeto al símbolo patrio; sin embargo, el hecho de aventarla al suelo y no devolverla al aficionado también generó críticas por lo mismo que no está respetando el lábaro patrio.

Incluso, a Hernández se le nota molesto cuando toma la bandera y la arroja al suelo para después pasar a firmar una camiseta Rojiblanca mientras se alcanza a notar que comenta al aficionado: “No voy a firmarla”.

