Andy Ruiz: ‘El boxeo no es un concurso de físicos’

Previo a su nuevo reto ante Luis Ortiz, Andy Ruiz apuntó a los cambios en su rutina para la pelea que tendrá el próximo 6 de septiembre, y habló sobre su físico.

En entrevista con ESPN, ‘The Destroyer’ apuntó a que bajará de peso para este enfrentamiento.

“Contra Arreola me enfoqué más en bajar de peso, era una cosa diferente. Ahora nos estamos enfocando más en el boxeo, en lo que es importante. Yo creo que voy a estar en el mismo peso de cuando pelee contra Anthony Joshua la primera vez”.

Por otra parte, señaló que él siempre ha sido un boxeador gordito, y dejó atrás las críticas sobre su físico.

“Yo necesito tener ese peso para tener el ‘power’. Yo quiero estar fuerte y así es como vamos a estar. Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien. Esto no es un concurso de cuerpos”.

Andy Ruiz Andy Ruiz se alista para su pelea ante Luis Ortiz (Harry how/Getty Images)

También habló de su buena relación con Saúl Álvarez y Eddy Reynoso, con quienes entrenó hasta el 2022.

“Yo sé que Canelo Álvarez tiene también una pelea complicada en septiembre y cada uno debía de tener su tiempo y su gimnasio pero no es que a mí no me gustaran las cosas allá. Yo quería mi propio gimnasio y mi equipo. Canelo me motivo para tener lo mío”.

Además, Andy Ruiz indicó que rivales tiene en la mira en caso de poder vencer a Luis Ortiz, en Miami.

“Si ganamos en septiembre, dicen que puede ser contra Deontay Wilder si sale del retiro o pelear contra Usyk o Joshua pero primero tengo que ganar a Ortiz. Contra Wilder es una pelea que a todos les gustaría mirar. Me gustaría contra Tyson Fury. Yo luzco más ante peleadores altos. No estoy diciendo que Usyk sea chaparro pero me llama más la atención contra Tyson Fury, sería una pela muy dura”, concluyó.

