Pedro ‘La Roca’ Campa: “Vencer a Teófimo López me abrirá todas las puertas”

El boxeo entrega grandes oportunidades de brillar ante un rival de élite y ahora le ha llegado a Pedro la Roca Campa, quien buscará dar la campanada y vencer al excampeón Teófimo López.

Uno de los pugilistas mexicanos que ha buscado oportunidades a lo largo de su carrera, ahora tiene en la mira a un contrincante que lo puede catapultar a los primeros planos, aunque el riesgo es alto, por lo que apuesta a una gran preparación física y mental para este compromiso en su presentación en Las Vegas.

¿Cómo te sientes de esta pelea que sostendrás ante Teófimo López?

— Ya estoy listo para esta función. Es la pelea más importante de mi carrera, sabemos que es una batalla dura, por eso hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganarla.

¿Cuál es tu sensación de enfrentar a un excampeón indiscutible?

— La verdad, estoy agradecido, primero con Dios, con la oportunidad que me está dando. Hice una preparación excelente, porque sé la calidad del rival que tengo enfrente y por eso me exigí al máximo para estar listo.

Pedro ‘La Roca’ Campa (Cortesía)

¿Cómo ha sido la preparación para una pelea tan importante?

— Estoy en Los Ángeles, pero entrené casi dos meses en Hermosillo, Sonora, en donde radico. Cambié el campamento a California, en busca de un sparring que se le asemejara a Teófimo y gracias a Dios lo encontramos. Tuvimos un contrincante de mucha exigencia y que me dejaba las enseñanzas que estaba buscando.

¿Qué cualidades encuentras en Teófimo tras sus últimas dos peleas?

— Sabemos que es un peleador de alto nivel. Venció a Vasyl Lomachenko y en su primera defensa cayó ante George Kambosos Jr., pero no deja de ser un boxeador peligroso, de élite. Viene a la pelea a demostrar que está entre los mejores, pero yo vengo a probar que puedo enfrentar a esta clase de pugilistas y, sobre todo, a ganarles.

Con estilos muy diferentes, ¿cómo visualiza Pedro Campa lo que sucederá en el ring?

— Sé que va a querer sorprenderme. Pienso que va a salir con todo desde el primer segundo, pero estoy mentalizado en que vendrá a arrancarme la cabeza y yo estaré bien enfocado en responder su ataque y contratacar. Es un boxeador de alto nivel y estoy listo para lo que venga.

[ Xiaomi Redmi 10A y Redmi 10C ¡ya están en México! ]

[ Los mejores momentos en la mesa se viven en familia ]

Primera vez que pelearás en Las Vegas, Nevada. ¿Qué representa eso para la Roca Campa?

— Es la primera vez... y de qué manera. Desde chiquito ha sido un sueño estar en Las Vegas y ahora se cumple con una pelea estelar, televisada a nivel mundial, por lo que no pienso decepcionar a nadie.

¿Cómo ha sido tu trabajo con Manny Robles y su equipo?

— Nos acoplamos muy bien, pero yo ya venía trabajando desde antes. No empecé hace siete semanas, cuando se firmó la pelea, ya traía unas siete u ocho más de trabajo previo con Alfredo Caballero y me he sentido muy bien. Él no pudo venir porque está entrenando con Gallo Estrada, pero me dejó un gran campamento.

Pedro ‘La Roca’ Campa (Cortesía)

¿Esta pelea te acerca a una oportunidad por el título mundial?

— Pienso que es la oportunidad de mi vida. Ganando la pelea el 13 de agosto se me van a abrir muchas puertas, algo que he esperado desde hace varios años, una oportunidad así me vuelve loco de la emoción. Me veo con la mano en alto ese día y voy con todo.

¿Cómo te defines como boxeador?

— Uno que da todo arriba del ring. Me gusta esforzarme siempre y exigirme al máximo para que en cada pelea se cumpla todo lo que he entrenado y ganar cada batalla que enfrente.

¿Qué mensaje le mandas a tu rival del sábado, Teófimo López?

— Lo respeto como boxeador, y espero que haya entrenado bien, que no tenga la menor duda que yo lo hice y estaremos enfocados en dar un gran espectáculo en Las Vegas.

¿Quién es Teófimo López?

El boxeador estadounidense de ascendencia hondureña —de 25 años— se ha hecho de un nombre en la élite, al vencer a peleadores de la talla de Vasyl Lomachenko, Richard Commey y Masayoshi Nakatani. Es la primera ocasión en la que López peleará en las 140 libras.