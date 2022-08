Chicharito Hernández jugaría gratis con el Manchester United

Javier Chicharito Hernández no ha olvidado al Manchester United y aseguró que jugaría gratis con los Red Devils, con tal de apoyar al equipo.

“Esas situaciones, conozco las narrativas y sé cómo pudo ser ahí. Obviamente, muchos de ustedes tienen mi edad, saben mi pasado y con esas cosas, viene el Manchester United y digo:’¡sí, juego gratis!’ Ya sabes, claro que haremos eso”, declaró en conferencia de prensa tras el Skills Challenge del MLS Star.

El Manchester United ha ido a la baja desde la salida de Alex Ferguson y eso no le sorprende al Chicharito. “No me sorprende el declive del United porque en la vida no es fácil tener un entrenador durante 26 años de la forma en que lo hizo Sir Alex. Sustituir a ese hombre de esa manera no es fácil. Es como ganar la lotería. ¿Crees que cualquiera que contrates después va a ser capaz de hacer el 80% de lo que hizo Ferguson? Mi punto de vista es que después de Ferguson trae tanta presión que simplemente no va a funcionar”, comentó.

Hernández Balcázar vivió sus mejores momentos con el United, con el que estuvo de 2010 al 2014. Con el conjunto inglés ganó dos Premier League y tres Community Shield, todo bajo las órdenes de Ferguson.

Sin embargo, pese a sus palabras, Javier Hernández aseguró estar enfocado en el Galaxy de Los Ángeles. “Quiero ser muy respetuoso, muy consistente al usar esa palabra, ahora mi mente, mi mundo y mis convicciones son respecto a ganar un campeonato con LA Galaxy, pero para llegar a ese resultado es de que todos los días tratar de estar lo más saludable posible, dar todo de mí en estos juegos, tratar de ganar, y luego tratar de recuperarme lo más rápido que pueda porque el sábado tengo otra final para mí que es contra Vancouver, y luego por supuesto en el futuro, si suceden cosas sucederán cosas. En este momento mi mente está 100% en este club tratando de ganar”, agregó.

