“Edson Álvarez y yo vamos a levantar muchos títulos juntos”: Jorge Sánchez

Muy contento se mostró el flamante refuerzo del Ajax de Amsterdam Jorge Sánchez con su llegada al conjunto neerlandés, pero además porque se reencontró con su viejo amigo Edson Álvarez con quien tiene una buena amistad desde que estaban juntos en el América.

Motivado por estar en el Viejo Continente y jugar al lado de Álvarez, Sánchez Ramos vaticinó una era de muchos títulos junto a su compatriota.

“Tengo mucho que agradecerle (a Edson Álvarez) porque ha sido una personan que ha influido mucho en mi vida. Gracias a él estoy aquí porque me ha ayudado a mejorar dentro y fuera del campo y vamos a levantar mucho títulos juntos. Reencontrarnos es un momento importante, estábamos en América, y desde ahí teníamos muy buena relación”, declaró el lateral derecho a su nuevo equipo.

Por otra parte dijo que llegar al equipo de “los Judíos” es un sueño porque nunca se imaginó jugar en el equipo donde su ídolo Johan Cruyff hizo historia.

“Leí un libro de Johan Cruyyff y eso te marca. Es algo que no esperas, lo leí y ahora estoy acá, es un sueño hecho realidad. Gracias a dios la meta se me ha cumplido y vengo a disfrutarlo al máximo. Vengo a aportar mi granito de arena, levantar títulos con el equipo, esa es mi ilusión y vengo con las ansias de trabajar, pelear el puesto, con mis compañeros, seguir luchando por la historia del Ajax”, afirmó.

Prometió ser un guerrero dentro del terreno de juego, algo que lo caracterizó en su paso por la liga mexicana.

“Soy un jugador que tiene mucha garra, no doy ninguna pelota por perdida. En México me decían que era un guerrero y yo me considero así. Me tiro dentro del campo, me aviento de cabeza si es necesario, nunca dejo de correr y eso es lo que a mi me gusta, transmitir eso a los compañeros sea cual sea el marcador vayamos ganando o perdiendo”, concluyó.

