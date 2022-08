¡Se acabó la paciencia!, Miguel Herrera sale abucheado por afición felina tras empatar a cero con Necaxa

Miguel Herrera Los Tigres no atraviesan su mejor momento (MEXSPORT)

Ya con un año al mando de los Tigres, Miguel Herrera ya siente la presión por parte de la afición quien siente que el equipo no camina bien en este Apertura 2022.

Tras empatar como locales a cero anotaciones frente a los Rayos del Necaxa, el equipo felino ya ligó tres partidos consecutivos sin ganar, empatando en los últimos tres, en donde en dos encuentros no anotaron gol, por lo que los abucheos se hicieron presente.

Al término del partido, Miguel Herrera, el “Piojo “criticó que la afición felina abucheara al equipo, calificándolos como injustos.

Así despiden esta noche a @TigresOficial del volcán



0-0 ante #Necaxa pic.twitter.com/mTigxl6K4r — Diego Armando Medina (@DiegoArmaMedina) August 28, 2022

“Me parece que son injustos los abucheos, el equipo lo intentó, lo buscó, pero no fuimos contundentes y por eso son los incondicionales, ahorita ya no sé si abuchean por abuchear o porqué en verdad nos lo merecemos, hasta a Gignac lo abuchearon, no lo entiendo”, expresó.

Debido a su mal partido, hasta la máxima figura universitaria, André-Pierre Gignac recibió el reproche de los asistentes al partido.

Ahora los Tigres la próxima semana visitarán a unas Águilas del América que se encuentran en plan grande y que ahora son el primer lugar general, por lo que se antoja complicado un buen resultado de los regios, debido al accionar de sus últimos encuentros.