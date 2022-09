Dani Alves revela el motivo por el que decidió jugar con Pumas

Dani Alves fue el fichaje bomba de la Liga MX para el Apertura 2022. El brasileño aceptó la oferta de los Pumas y en plática con su compañero Efraín Chispa Velarde, reveló por qué se decidió defender los colores del club universitario.

“Cuando surgió la oportunidad de venir a México fue el año pasado, cuando estaba por salir de Sao Paulo. Tenía algunas buenas opciones aquí, pero me dije que no podía salir a otro lado del mundo a vivir otro futbol si yo no tengo nada que decirle al país y a las personas. Dije ‘si no es para hacer una cosa diferente allá, no me interesa’. Entonces quedó ahí la posibilidad”, declaró en el podcast Casa Velarde.

“Ahora vino otra vez (Pumas). Ahí fue cuando entendí que el destino no te insiste tanto si no es para que te decidas. Entonces fue cuando planeé las cosas. Yo quería venir a un equipo de futbol que no solo sea eso. Hay muchos que hacen dinero con esta plataforma y no están diciendo nada real a las personas. Cuando se dio la oportunidad de venir a un equipo que representa a una Universidad Nacional, mis ganas se fueron al espacio. Eso fue lo que me ayudó a decidir. No es el hecho de representar a un equipo de futbol, sino representar algo más”, explicó el futbolista brasileño.

La llegada de Dani Alves generó ilusión entre los seguidores felinos, al recibieron como lo que es una figura, pero conforme han pasado los partidos se han ido decepcionando, al grado de abuchearlo, ya que no ha podido ganar en los ocho partidos que ha disputado con Pumas.

Ante esto, Dani aseguró que no está contento por la situación y también señaló los buenos aficionados son los que apoyan en las buenas y malas.

“¿Qué crees que nosotros estamos contentos? Nunca he pasado tanto tiempo sin ganar un partido. Cómo crees que voy a estar contento”, comentó.

“Nosotros no conseguimos los resultados que nosotros aspiramos y ellos siguen ahí. Por eso también vale la pena pelear por ellos. No todos los equipos tienen una afición que está ahí contigo. Yo siempre digo que aquellos que en las malas ya no están contigo es porque nunca estuvieron contigo. En las malas y en las peores y en las mejores. La afición es así, ¿Puede exigir? Exige. Si no está contenta que muestre que no esté contenta”, agregó el exjugador del Barcelona.