Atlantis y Atlantis Jr. quieren celebrar el 89 Aniversario con un gran triunfo

Atlantis y Atlantis Jr se preparan para la lucha de aniversario del CMLL

La lucha libre está de manteles largos, ya que este 16 de septiembre se celebrará el 89 aniversario del CMLL, una fiesta que será protagonizada por dos figuras del pancracio nacional como Atlantis y Atlantis Jr. La pareja de padre e hijo pondrán en juego lo más preciado en sus carreras en un cuadrangular, en donde nadie quiere perder.

A pesar de que se verán frente a frente, estos dos gladiadores comparten su nerviosismo y el significado de aparecer en uno de los eventos más grandes, siendo parte de la lucha estelar.

Atlantis ¿Cómo estás previo a esta gran función en que se celebra a la lucha libre?

Ya me siento listo, pero estoy nervioso como padre de participar en este torneo con final suicida. Como papá, tengo mucha presión sobre mí y sobre mí hijo, pero estamos listos.

Atlantis Jr. ¿Cómo te sientes de ser parte de la lucha estelar del 89 aniversario?

Siempre soñé con esta oportunidad de estelarizar un aniversario, y ahora que llevo más de tres años en la mejor empresa, que es el CMLL, he tenido muchas presentaciones en la República mexicana y he mostrado que estoy listo para esta ocasión y dejar de ser una promesa. Esta oportunidad es de oro en mi carrera y puede significar mucho.

¿Cómo afrontar el ascenso meteórico que ha tenido Atlantis Jr. en su carrera?

Como hombre, y como promesa de la lucha libre, uno se quiere comer al mundo, pero mi padre me ha enseñado que debo hacer pasos cortos, pero firmes y positivos. Creo que hemos tenido oportunidades por títulos, torneos y eso me pone contento en mi carrera. Aunque de las derrotas se aprende, ahora tengo una rivalidad con Stuka Jr., nos hemos dado con todo y queríamos la máscara del otro y que mejor forma de terminar esta rivalidad que en un aniversario. Hay nerviosismo, por que es la primera vez que expongo mi máscara, pero confío en todo lo que he aprendido.

Atlantis, ¿Qué representa ser parte del Aniversario del CMLL por octava ocasión en su carrera?

Sí, pero cada lucha en un aniversario es importante, sea por título, de parejas, de tercias, o de máscaras, pero esta lucha es muy complicada, somos ocho grandes figuras y llegamos con la mentalidad. No te digo que si me quedo con Fuerza Guerrera le voy a ganar, por que no hay rival pequeño, pero me preocupa quedar en la final y que alguno de nosotros (Atlantis Jr.) perdiera la máscara. Como profesionales, hay que poner todo en juego en el ring. No se quien se va a quedar, pero solo puedo decir que ‘más sabe el diablo por viejo que por diablo’, tengo que llegar en mi 100 % de condición física.

¿Cómo ha entrenador a su hijo para esta lucha?

Es un chavo muy inteligente, que me comprende todo lo que le digo en el gimnasio y arriba del ring como profesional. Esta lucha es muy complicada, ya que te puede llevar a los cuernos de la luna o al sótano. y sobre todo hay que entrenar cantidad, sino calidad, tienes que llegar con condición y no agotado, como me pasó cuando era joven, en donde me quedaba destrozado en el gimnasio antes de la lucha.

¿Qué opinan de la respuesta de la afición que ha firmado un lleno en la Arena México?.

Atlantis: Esta es la fiesta más grande de la lucha libre. Es un aliento, la gente ya quería ver un evento así, después de dos años extraños debido a la situación sanitaria, pero van a disfrutar de un gran evento. La lucha libre es una fiesta y eso es lo que representa este tipo de eventos espectaculares. El 89 aniversario me tiene preocupado, pero la gente saldrá contenta con el evento. El CMLL está haciendo las cosas de maravilla y el aficionado lo sabe, y lo refleja con grandes entradas.

Atlantis Jr: Como luchador, me siente agradecido por la afición mexicana, que es la mejor y que ha respondido de maravilla y solo nos queda brindarle el mejor espectáculo a la afición, que se merece todo. Lo que queremos es que la gente se vaya con un gran sabor de boca, en este 89 aniversario.

Atlantis Atlantis y Atlantis Jr. quieren defender sus máscaras en la Arena México (Nicolás Corte)

¿Cómo es la estrategia de Atlantis Jr. para enfrentar a Stuka?

Lo principal fue hacer pesas en el gimnasio y hacer mucha libre. También es primordial tener una gran condición física para dar todo mi potencial arriba del ring. Reconozco a Stuka, tiene mucha experiencia, tanto en México, como en el extranjero. Llevamos varios meses de rivalidad y por eso me enfoqué en él, por qué es un gran rival y puedo aprender muchísimo. Quiero destacar en la lucha libre y que mejor que tener esa máscara en mis manos.

¿Qué representaría ganar la máscara de Stuka Jr.?

Sería un sueño hecho realidad. Desde que estaba entrenando lucha libre, soñaba el tener un duelo de máscara contra máscara, pero sabía que tenía que entrenar muchos años y ahora que tengo esta gran oportunidad la quiero aprovechar al 100%. Creo que debo llegar preparado mentalmente listo, por que en la lucha libre todo puede pasar, aunque tengo los consejos y la preparación, por lo que siento que estoy en mi mejor momento en mi corta carrera.

Y para Atlantis ¿Qué significaría enfrentarse a un rival de tal experiencia como Fuerza Guerrera?

De principio, uno firma con la sangre caliente y después me pongo nervioso, ya al ver el reto que tengo enfrente. Aunque a veces pienso que ya pasó mi ciclo de andar exponiendo mi máscara, él es de mi generación, así que puede ser un gran reto. Es muy difícil tener esa tapa, por qué todos tienen la mentalidad de ganar, y más qué él la lleva portando tantos años, por lo que sé que el reto será uno de los más grandes. Esperemos que la siguiente entrevista sea con el triunfo, y no sin mi máscara.

¿Atlantis Jr. cambiará los colores de su equipo para esta función?

La vestimenta será la clásica, es un evento muy especial. Y sobre el estilo, pues no puedo confirmar como será en el ring, ya que con los ánimos calientes, pues puede sacar lo más rudo de mí, y todo dependerá de lo que pase con Stuka.

