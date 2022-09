Shakur Stevenson vs Robson Conceição: ¿Dónde y cuándo ver la pelea?

Las funciones de box en vivo regresan en su más alto nivel este fin de semana, después de que regresa uno de los grandes campeones mundiales en una polémica pelea de título de peso superpluma.

Shakur Stevenson, actual campeón de peso ligero del CMB y la OMB perdió los títulos en la báscula, al no poder llegar a las 130 libras, aunque se enfrentará al brasileño Robson Conceição en el Prudential Center, hogar de los New Jersey Devils de la NHL.

El estadounidense Shakur Stevenson, que viene de vencer a Oscar Valdez, ahora apunta a las 135 libras, declaró en redes sociales. “Lo di todo. He sido profesional toda mi carrera y he ganado peso, pero mi cuerpo ya no puede hacer 130 libras. Mi salud tiene que ser lo primero. Subiré a 135 libras en mi próxima pelea.”, dijo.

Una pelea que dará de que hablar, por lo que te dejamos todos los detalles:

Shakur Stevenson vs Robson Conceição

Fecha: Viernes 23 de septiembre del 2022

Horario: 19:00 horas

Canales de transmisión: ESPN / Star +

Valdez Oscar Valdez cedió la corona en Las Vegas (STEVE MARCUS/Getty Images)

También te dejamos las grandes funciones de box en vivo de este fin de semana.

Joe Joyce vs Joseph Parker

Peso completo

Fecha: Sábado 24 de septiembre del 2022

Horario: 13:00 horas

Canales de transmisión: ESPN / Star +

Dewayne Beamon vs Isaac Arias

Peso welter

Fecha: Sábado 24 de septiembre del 2022

Horario: 20:30 horas

Canales de transmisión: Star +

Maxi Hughes vs Kid Galahad

Fecha: Sábado 24 de septiembre del 2022

Horario: 11:00 horas

Canales de transmisión: DAZN.

