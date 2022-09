Tom Hardy triunfa en torneo de jiu-jitsu

Tom Hardy es conocido por dar vida a diversos personas en la pantalla grande de Hollywood, en especial a Bane, villano de Batman en la película El Caballero de la Noche Asciende o como Venom; sin embargo, ahora se está destacando como sus triunfos en el jiu-jitsu.

El fin de semana pasado se dio a conocer que le británico ganó el oro en el torneo Brazilian Jiu-Jitsu Open 2022 que se llevó a cabo en Milton Keynes, Inglaterra. Además no es la primera vez que gana un campeonato, pues hace unas semanas también triunfo en un certamen organizado en Wolverhampton.

Tom Hardy en un campeonato de Jiu-Jitsu pic.twitter.com/3v0CLVlpbj — Mr.Freaki 🍄 (@MisterFreaki) September 17, 2022

El actor venció en el combate final a Danny Appleby, quien después contó lo que vivió y lo que Hardy le dijo. “Estaba en shock. Él me dijo ‘olvídate de que soy yo y haz lo que normalmente harías’. Es un tipo realmente fuerte. No lo pensarías siendo una celebridad. He participado en unos seis torneos y he estado en el podio en cada uno, pero es probablemente el competidor más duro que he tenido; ciertamente estuvo a la altura de su personaje de Bane, eso es seguro.

Tom Hardy no solo compite por su gusto por el Jiu-Jitsu, sino también lo hace por una buena causa. “Es un honor poder representar a la organización benéfica y a mi equipo REORG y el gran trabajo que realizan a apoyando la salud mental y el bienestar de los veteranos. Para mí, el entrenamiento simple ha sido fundamentalmente clave para desarrollar aún más un sentido más profundo de resistencia interna, clama y bienestar. No puedo enfatizar la importancia que ha tenido y el impacto en mi vida y la de mis compañeros de equipo”, señaló tras ganar el torneo.

El británico inició con la práctica del jiu-jitsu como parte de su preparación para el papel de Bane, aunque también practicó boxeo, muay chau y coreografía de lucha.