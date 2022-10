Policía habría disparado contra camarógrafo, durante disturbios en el futbol argentino

El caos que envolvió al futbol argentino ha provocado todo tipo de lamentables imágenes, incluyendo una agresión en contra de la prensa.

Durante el reporte de los incidentes que ocurrían en el estadio Juan Carmelo Zorrilla, en donde Boca Juniors se enfrentó a Gimnasia y Esgrima, un camarógrafo recibió tres disparos con balas de goma por parte de un oficial.

El camarógrafo, identificado como Fernando Rivero, y quien trabaja para la cadena TyC Sports, reportó a su medio la agresión.

“Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, relató.

"EL POLICÍA ME VIO Y ME DISPARÓ", Fernando Rivero, camarógrafo de TyC Sports, recibió un balazo de goma desde la policía en medio de la locura total vivida en La Plata. pic.twitter.com/hItrFJSKtA — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022

Por otra parte, el camarógrafo apuntó a algunos momentos en que el gas lacrimógeno invadio el campo de juego.

“No se podía respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata”, dijo. Afortunadamente el miembro de la prensa se encuentra bien.

En las imágenes que se han hecho virales a través de redes sociales se observa a decenas de aficionados en el campo de juego, depsués de los incidentes que se vivieron a las afueras del estadio Juan Carmelo Zerrillo, en donde los aficionados de Gimnasia y Esgrima intentaron ingresar al campo de Boca Juniors.

Por esta situación, las autoridades determinaron la clausura del estadio Juan Carmelo Zerillo, luego de la represión policial ante los hinchas que no pudieron ingresar.

