GP de Japón casi queda manchado por la tragedia

El Gran Premio de Japón 2022 estuvo cerca de ser escenario de una tragedia, después de Pierre Gasly (AlphaTauri) estuvo cerca de estrellarse con una grúa en plena carrera.

Al inicio de la competencia, Carlos Sainz (Ferrari) tuvo un accidente por lo que su monoplaza quedó a un lado de la pista, por lo que la grúa ingresó para sacar el auto; sin embargo, esto se dio mientras el resto de pilotos corrían, aunque el safety car estaba en el circuito de Suzuka.

En la cámara del monoplaza de Gasly, se aprecia como pasa a un lado de la grúa, a casi 200 km/h, lo que provocó la ira del piloto francés, quien no podía creer que estuviera sucediendo eso.

Aquí el vídeo del momento en que Gasly se encuentra con la grúa. "Es inaceptable"

Entendible la furia del piloto francés #JapaneseGP pic.twitter.com/J9otCLKji5 — Stefania Bruera (@stefifm) October 9, 2022

Al finalizar la carrera, Pierre contó un poco lo que sucedió y aseguró que estuvo a dos metros de morir. “Estoy alcanzando la cola (del pelotón) y lo he visto en el último momento y cuando lo veo voy a 200 km/h. He intentado reducir la velocidad de forma errática porque si hubiera frenado de golpe habría perdido el coche y habría acabado en la grúa. Pasé a dos metros por la derecha, a dos metros de morir, lo que no me parece aceptable como piloto de carreras”.

Pero están todos locos!!!!!!

pic.twitter.com/rbxtYvGZOc — Franco Diaz (@FrancoDiaz_6) October 9, 2022

“Si yo hubiera perdido el coche como lo ha perdido Carlos (Sainz) una vuelta antes… pero no por ir a 250 kilómetros por hora. Si voy a 100 kilómetros por hora y pierdo el coche, si golpeo el tractor estaría muerto ahora mismo. Soy agradecido porque todavía puedo hablar con mi familia y estoy aquí. No pasó nada. Pero por la seguridad de los pilotos, espero que esta sea la última vez que vemos un tractor en la pista”, señaló Gasly.

Lo sucedido hoy recordó a lo que se vivió en 2014, en el mismo circuito de Suzuka, cuando Jules Bianchi coche contra un grúa, bajo la lluvia, lo cual le costó la vida al francés.

El cabreo de Gasly esta totalmente justificado, pudo morir por una completa imprudencia.

El triste antecedente de Jules Bianchi en Suzuka es una lección que al parecer olvidaron.#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/mcYeg9URFw — Octavio Gómez Martínez (@Tavo_Martinez98) October 9, 2022

“Perdimos a Jules hace ocho años en condiciones similares, con un tractor en la pista. En la grava. Yo no entiendo cómo ocho años después, en condiciones similares, el tractor no solo no está en la grava sino en la propia pista. No es respetuoso hacia Jules, su familia, sus seres queridos. Todos nosotros. Es un incidente dramático, aquel día aprendimos que no queríamos ver tractores en la pista de ninguna manera”, agregó Pierre Gasly.

Checo pide no más grúas

Sergio Checo Pérez también reaccionó a la situación que se vivió este domingo con la grúa, que casi provoca una tragedia con Pierre Gasly.

Durante la bandera roja, con la que se pospuso la carrera, el piloto mexicano publicó un tuit para expresar su molestia. “¿Cómo dejamos claro que no queremos ver una grúa en la pista? Perdimos a Jules por un error. Lo que pasó hoy es inaceptable. Espero que sea la última vez que vemos una grúa en la pista”.