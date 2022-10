Muere fisicoculturista tras participar en competencia en Brasil

El mundo del fisicoculturismo está de luto después de que este sábado muriera Johana Colla, tras finalizar como subcampeona en el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness de Sao Paulo, Brasil.

Te recomendamos

La argentina compitió en la categoría Woman’s Physique y el viernes antes de su muerte había compartido una publicación en la que agradecía a sus patrocinadores para poder asistir a Brasil para competir.

Sin embargo, Colla perdió la vida este sábado de un paro cardiorrespiratorio, que fue confirmado por su familia, aunque todavía se desconocen la causas, por lo que se esperan los resultados de la autopsia.

La fisco culturista lomense Johana Colla falleció este sábado en Brasil luego de consagrarse subcampeona en su categoría en el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness que se desarrolla en San Pablo, Brasil. Así se emocionaba por su logro. pic.twitter.com/PFMvu6jJZZ — @diarioconurbano (@DiarioConurbano) October 8, 2022

“Les pido por favor que no pregunte por qué, hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien”, señaló una de las sobrinas de Johana.

Johana Colla, de 30 años de edad, era made dos niñas y contaba con alrededor de 10 años de experiencia en el fisicoculturismo.