Inés Sainz asegura que Manuel Neuer ‘es un patán’

Inés Sainz, una de las figuras de la televisión deportiva mexicana, habló sobre una mala experiencia que tuvo en su carrera, al intentar entrevistar al arquero del Bayern Múnich, Manuel Neuer.

En entrevista en el podcast Tiki-Taka, la periodista recordó este amargo momento mientras entrevistaba a la selección de Alemania.

“Venía yo de Thomas Müller, venía de Bastian Schweinsteiger, traía a la corte celestial de los alemanes y ahora venia él. A mí siempre me ha gustado hacer las entrevistas de pie y siempre terminan mis entrevistas bien a todo dar”, dijo.

Pero, reconoció que el único que le hizo un desaire fue el arquero alemán, quien no aceptó a realizar la entrevista de pie.

“Llego y le digo ‘¿oye te importa que hagamos la entrevista de pie?’ y me dijo ‘no, de pie no’, entonces mi camarógrafo me iba a acercar una silla y dijo ‘no, yo sentado y tú de pie’. Me fui, dije gracias y no se la hice. Acababa de ganar el galardón del mejor portero del mundo y dije ‘me vale, este patán no tengo nada que platicar con él’. Entrevisté a Ter Stegen, muy lindo por cierto”, dijo en la entrevista.

Inés Sainz es una de las periodistas más reconocidas, gracias a su experiencia en coberturas en Copas del Mundo, SuperBowls, entre otros eventos. Incluso, este año apunta a ser una de las cartas fuertes de TV Azteca para el Mundial de Qatar 2022.

