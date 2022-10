Ale Orozco quiere redondear su carrera con el PND

La clavadista Alejandroa Orozco es toda una veterano del deporte mexicano a sus 25 años; sin embargo, reconoció que le falta ganara el Premio Nacional del Deporte, al cual está nominada este 2023, por lo que considera que ganarlo, sería la cereza en el paste.

“Feliz y agradecida por estar registrada como candidata al Premio Nacional de Deporte 2022 en la modalidad de trayectoria deportiva, sería una cereza al pastel a más de quince años de trayectoria deportiva en mi deporte y como doble medallista olímpica”, indicó en videoconferencia.

“Es algo muy importante en mi vida, sería el respaldo al esfuerzo, dedicación, compromiso, resultados, pero sobre todo para buscar mejorar, es difícil llegar, pero también mantenerse” recalcó la clasista de Zapopan, Jalisco.

Ale Orozco también señaló que ya está lista para regresar a los entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, después de pasar un año en rehabilitación por un cirugía en el hombro izquierdo.

“Fue nuevo para mí, llevaba más de 15 años sin lesiones de gravedad, el cuerpo me ha cobrado factura, me operé en septiembre del año pasado, el objetivo era estar lista a mediados de este año. Iván Bautista es el entrenador que más planifica para llegar a nuestro mejor nivel, era importante no saltarnos ninguna etapa”, apuntó

La doble medallista olímpica comentó que junto a su entrenador Iván Bautista decidieron ir por los eventos que dan plazas a París 2024 como son los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el Campeonato Mundial de Fukuoka.