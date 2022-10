Tom Brady habla por primera vez tras problemas con Gisele Bünchen

Tom Brady habló por primera vez desde que surgieron los rumores de su separación de su esposa Gisele Bündchen, aunque tampoco confirmó si la información es real o no.

“Todo el mundo tiene diferentes situaciones, ya sabes, en su vida y los niños y, ya sabes, te preocupas por su salud mental”, señaló el quarterback de los Buccaneers en el podcast ‘Let’s Go, conducido por Jim Gray y Larry Fitzgerald.

Además de hablar de la salud mental, Brady también tocó el tema del estrés. “Te preocupas por tus padres, obviamente por ti mismo. Ya sabes, creo que he tenido que aprender muchas cosas durante un largo período de tiempo en el deporte. Creo que hay una cantidad intensa de estrés con la que todos lidiamos, y cómo alivias el estrés para no infligirte tanto daño a ti mismo a través de una especie de respuesta al estrés”, apuntó.

Por último, el ganador de siete Super Bowl recordó a todos que son personas que también tienen buenos y malos momentos. “Oyes esto mucho de la gente que dice, ya sabes, ‘Sólo soy humano’. Sólo somos humanos. No somos inhumanos. No somos inmunes a muchas de las cosas que nos trae la vida. No somos robots”, agregó.

La prensa rosa estadounidense ha reportado desde hace unas semanas que Brady y Bündchen se separaron desde hace unas semanas, y que habrían contactado a sus abogados para iniciar los trámites de divorcio. Todo se debería porque Tom echó para atrás su decisión sobre el retiro, para jugar una temporada más con Tampa Bay, lo que molestó a la modelo y empresaria.

