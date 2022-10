Andrés Iniesta confiesa que tuvo depresión cuando jugaba en el Barcelona

Andrés Iniesta, es sin duda alguna, un ídolo en el Barcelona. Ganó todos los trofeos posibles a nivel de clubes con los catalanes; sin embargo, el Fantasmita confesó que en el momento más brillante de su carrera, vivió el más complicado en su vida personal.

Te puede interesar: Andrés Iniesta promoverá la salud mental en trabajadores a través de plataforma

En un podcast con el influencer Jordi Wild, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 reveló que sufrió depresión en su pleno apogeo con el Barcelona y que incluso, “no tenía esa alegría por vivir”.

“No tenía esa alegría de vivir o la energía que tiene que ser la vida. Empiezas a sentirte mal, te hacen pruebas y estás bien, pero tú dices que algo no funciona. Te vas metiendo en tu cuerpo y en tu mente y todo lo ves negro. Yo deseaba que llegara la noche para tomarme la pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer”, confesó.

Además, Iniesta aseguró que sin importar quien estuviera a su lado, el vacío existencial era el mismo y no era producto de perder un juego o una discusión con algún ser querido.

“Estaba en mi casa, con mi novia, que ahora es mi mujer, y estábamos en el sofá, pero era como si estuviese la almohada. O estaba con mis padres y era igual. No era estar triste por perder un partido o porque te ha dejado la novia o por discutir con un amigo, es otra cosa. Hasta que no lo vives y lo sientes no puedes comprender”, detalló.

De esta manera, el exjugador del Barcelona describió que esta situación la puede vivir cualquier persona, sin importar si tienes todo el dinero del mundo o estás teniendo éxito a nivel profesional. Incluso, mencionó que sigue yendo a terapia, pues le ayuda en su salud mental.

“Si es alguien famoso, que en teoría tiene todo el dinero del mundo... Dices: ‘Hostia, que esto le puede suceder a cualquiera’. No se trata de las cosas materiales. La única intención fue esa, explicarlo, transmitir. Continúo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo. Me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión”, sentenció.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: