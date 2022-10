Sneijder critica fuertemente a Edson Ávarez: “No sé cómo sigue en el Ajax”

Edson Álvarez se ha ganado la titularidad con el Ajax y actualmente es considerado como uno de los mexicanos que llegan en mejor forma para disputar el mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, Wesley Sneijder, histórico futbolista de la Selección de Holanda, aseguró que el canterano americanista no debería seguir en el club y no precisamente por sus cualidades futbolísticas, más bien porque no encaja con la filosofía del club.

“Lo único que Edson Álvarez sabe hacer es jugar la pelota hacia los lados o para atrás, nunca hacia adelante. No sé cómo sigue en Ajax porque no encaja con la filosofía”, señaló el exjugador en entrevista para el medio Voetbal International.

Además, el subcampeón del mundo en Sudáfrica 2010 mencionó que el Machín no vale la cantidad que supuestamente el Chelsea habría ofrecido por él en el último mercado de fichajes, por lo que sin dudarlo él lo habría vendido.

“Edson Álvarez no vale esos 50 millones que piden, pero si es cierto que el Chelsea los puso en la mesa en el verano, yo lo hubiera mandado a Londres en un parpadeo por esa cifra, pues con ese dinero compras a dos buenos futbolistas”, apuntó.

