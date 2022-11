Carlos Vela tunde a Faitelson: “No tengo que decirle nada a nadie”

No han pasado 24 horas desde que se destapó que la FMF había buscado a Carlos Vela para conocer su postura de regresar a la selección y la polémica está más suelta que nunca, pues el periodista David Faitelson tiró comentarios negativos y, ante esto, el futbolista del LAFC ya salió a responderle.

Apenas hace unas horas, Faitelson reprobó la decisión negativa del mexicano hacia el Tri, calificándolo como “un futbolista con mentalidad muy pobre”, lo que ocasionó que las redes sociales se incendiaran y que Vela hablara al respecto.

“No (sobre arrepentirse de no haber continuado con selección mexicana), de nada. No tengo que decirle nada a nadie”, fue la tajante respuesta de Carlos hacia a David, quien le preguntara en conferencia si se arrepentiría después por la decisión, con lo que ratifica su postura de hacerse a un lado y darle oportunidad a otros jóvenes.

Ante la respuesta de Vela, el periodista mexicano respondió lo siguiente: “¡Una decepción total! Un gran futbolista pero sin mentalidad...”, dijo.