Edson Álvarez lanza dardo a Argentina: Es un tema de mentalidad

A poco menos de 20 días de que la Selección mexicana debute en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Edson Álvarez, uno de los referentes del Tri, aseguró que están enfocados en dar una gran actuación en la justa.

En entrevista con TUDN, el ‘Machín’ sentenció que se pueden obtener triunfos ante Polonia y ante Argentina, en donde no solo son duelos individuales, sino de once jugadores contra once, por lo que es un tema de mentalidad.

“Vamos a jugar respetándolos en el buen sentido, pero allá adentro no solo es Edson contra Messi, no solo es Arteaga contra Di María, es la Selección de México contra Argentina, la Selección de México contra Polonia, es un tema de mentalidad, es un tema de la cabeza”, dijo.

Por otra parte, Edson Álvarez habló sobre el liderazgo que busca imponer en el Ajax y en la Selección, aunque no se considera como uno de los jugadores más importantes de estas escuadras.

“Poniendo el ejemplo del Mundial, clasificar es un sueño, falta la gloria, estoy preparado para eso; sigo siendo ese niño, sigo siendo ese joven. Hace poco mi mamá me mandó un mensaje diciendo: ‘hijo te admiro realmente por lo que hiciste’, te lo juro que no sé cómo lo hice”, señaló.

Este es el segundo Mundial que disputará Edson Álvarez en su carrera, tras debutar en Rusia 2018.

