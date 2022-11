Rafa Márquez considera “inconcebible” la ausencia de Chicharito en el Tri

Rafael Márquez es sin duda un futbolista histórico de la Selección mexicana. Por ende, el ahora entrenador del Barcelona B es considerado una voz autorizada al momento de hablar del Tri.

Te puede interesar: Leo Messi enciende las alarmas en Argentina previo a Qatar 2022

En entrevista con Hugo Sánchez, el exseleccionado mexicano habló sobre la ausencia de Javier Hernández en el combinado nacional y lamentó la posibilidad de que sean los jugadores quienes impidan su regreso.

“El verdadero líder y quien lleva las riendas es el director técnico. No quiero pensar que si está pasando esto (veto al Chicharito), que los jugadores decidan que alguien no venga a la Selección. Me parece que está mal gestionado ¿cómo puedes prescindir del gran goleador de la Selección y que aparte de todo estamos con falta de gol, que no pueda venir a la Selección?”, comentó.

Además, el Káiser cree que es inconcebible que el máximo goleador del Tri no sea convocado, ya que considera que esa decisión únicamente debería recaer en Gerardo Martino.

“Creo que es una mala gestión ya sea del que lleva un poco el líder en la Selección que es el director técnico y también de la otra parte administrativa, porque es un poco de todo, ¿por qué no tener todas las herramientas posibles que tenga para ser mejor?, entonces que esté fuera Javier, nada más por eso, es inconcebible”, agregó.

Te recomendamos: Estos son los jugadores que quedarían fuera del Mundial Qatar 2022

También, el histórico jugador fue cuestionado por el Pentapichichi sobre la ausencia de Cuauhtémoc Blanco en el Mundial de Alemania 2006, a lo que respondió que él nunca impuso la no convocatoria de ningún futbolista, sobre todo si se trataba de alguien que podría aportar cosas importantes en la selección.

“Eso también nos lo achacan a cierto grupo de jugadores que yo, en lo personal, no soy de ese tipo de jugadores que aunque no me lleve bien con alguien diga que no voy a jugar con él ya que sé que puede aportar algo al equipo, siempre defiendo antes lo deportivo que lo personal, es de mala manera decir que un grupo de jugadores evitó que Cuauhtémoc fuera a un Mundial”, aseguró.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: