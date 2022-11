Dmitry Bivol desprecia una revancha con Canelo Álvarez

Tras conseguir otra dominante victoria, el ruso Dmitry Bivol ‘despreció’ una vez más la idea de enfrentarse a Saúl Álvarez y ahora desea unificar los campeonatos de las 175 libras.

En entrevista con DAZN tras vencer a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, el ruso afirmó que el espera enfrentarse con Artur Beterbiev, pero que tiene que hablar con su equipo.

“Quiero ir por ese sueño, mi corazón lo quiere. Pero mi cabeza entiende lo que pasa. Quiero pelear con otro cinturón. Tal vez que en cuatro y o cinco meses regrese. No depende solo de mí”.

Dmitrill Bivol Dmitry Bivol se vio ante Zurdo Ramírez (Francois Nel/Getty Images)

Por otra parte, Bivol habló sobre su futuro en los cuadriláteros y el significado de vencer al sinaloense.

“Estaba feliz, le gané a otro. Significa mucho por mí. No todo depende de mí, si todo dependiera de mí, pelearía por los cuatro cinturones. Tenemos un gran equipo. No depende solo en mí de quién voy a pelear próximamente. Tenemos que hablar qué es lo mejor para todos nosotros. Pero espero me escuchen a mí ahora”.

Por último. Al ser cuestionado sobre si bajaría de peso para enfrentarse a Canelo, Dmitry Bivol fue contundente. “Recuerden, yo soy un semipesado, este es mi peso”.

