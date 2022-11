Atlantis Jr. busca conquistar NWJP y representar a México

Atlantis Jr., “el Heredero de la Atlántida”, se encuentra en constante preparación y ha ido sumando grandes rivales en su haber, tales como Último Guerrero, Terrible, Stuka Jr ( a quien ya desenmascaró) y recientemente Volador Jr, a quien el viernes pasado logró vencer en el centro del ring y con el reconocimiento del público.

Estos rivales le han hecho madurar en los encordados, siendo un digno exponente de la lucha libre mexicana, tan es así, que en compañía de Virus serán los representantes del CMLL en New Japan Pro Wrestling en los Estados Unidos.

Este evento de la NJPW STRONG “Detonation” será el próximo domingo 20 de noviembre en The Vermont Hollywood en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, donde Virus y “El Heredero de la Atlántida” se enfrentarán a Rocky Romero y Adrian Quest.

Para este evento se tienen pactados 11 combates, donde participarán luchadores como: Máscara Dorada, Kenny King, Lince Dorado, Juice Robinson y varios más.

Para Atlantis Jr, ya han pasado casi 4 años de su debut y grandes cosas han pasado desde ese día hasta hoy.

¿Cómo te sientes de estar a unos días de enfrentar a Rocky Romero y Adrian Quest? ya que con Rocky tuviste ya un encuentro previo en el Grand Prix 2022.

“Me siento muy contento, muy motivado por tener esta oportunidad de alto nivel, el poder estar en un evento tan importante de la NJPW, una de las empresas más importantes de lucha libre y que me hayan tomado en cuenta, que te puedo decir; estoy cumpliendo sueños, estoy cumpliendo oportunidades, quiero que esté nombre no tenga fronteras, quiero crecer nacional e Internacionalmente y creo que este 20 de noviembre es una gran oportunidad para mi, para demostrar de que estoy capacitado para los grandes retos para enfrentarme a los grandes, a los extranjeros que tienen un estilo muy diferente, estoy consciente que no va a ser nada fácil.

NJPW anunció que Atlantis Jr. y Virus serán los encargados de representar a México en una lucha de corte internacional. Foto: CMLL

Vas muy bien acompañado de un gran experimentado como lo es Virus, quien reconoce tu talento y va con la firme convicción de brindarte su apoyo total.

Voy super contento, porque voy a tener un viaje de alumno-maestro, desde un principio le dije que nunca lo iba a defraudar y creo que se lo estoy demostrando, también va contar con todo mi apoyo, es un luchador que se la sabe al derecho y al revés, es toda una enciclopedia de la lucha libre, el me puede decir consejos y dar algunos movimientos antes de subir al ring para dar un gran desempeño, si tengo que crecer como pareja con el gran maestro Virus, lo voy a hacer porque fue una de las primeras personas que me enseñó los pasos de este bonito deporte, me siento al 150%, me siento con la mente triunfadora porque quiero demostrar a la gente de NJPW, a la gente de los Ángeles, a la gente de México que quiero brillar en el extranjero también, qué mejor que echarle todas las ganas para podernos llevar la victoria a casa, a México, a la mejor afición que es la mexicana y demostrarles que la mejor lucha libre sigue estando en México.

Atlantis y Atlantis Jr se preparan para la lucha de aniversario de la Arena México (Nicolás Corte)

Está por concluir un gran año para ti, ¿Qué viene para el “Heredero de la Atlántida”?

Hace unos días se dio la noticia que se va a hacer una gira muy importante en Japón, que es la Fantasticamanía 2023, todavía no se dan los participantes pero quedan pocos días, quiera demostrarle al CMLL y a NJPW que estoy en mi mejor momento y que puedo hacer un gran desempeño en esta gran gira tan importante y también aterrizar algunos proyectos, algunos retos que tengo en mente para ver qué me conviene más para crecer como luchador profesional y empezar bien el 2023 y bueno se acerca la Navidad entonces pedirle a Santa Claus mucho trabajo, mucha salud para todos los mexicanos, para mi familia y para mi.

Sin duda ha sido un año muy fructífero para Atlantis Jr, para Virus, ir en compañía de Atlantis es en gran honor y considera que merece todo lo que ha ganado, además que no dudará en brindar su apoyo total.

